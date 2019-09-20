'Bakanlar arasında sorun mu var?' Hande Fırat'tan çarpıcı AK Parti Kulisi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün “FETÖ’cülerle beraber kaşık sallayanlar…” çıkışının ardından çıkan "bakanlar arasında sorun mu var" tartışmalarına değinerek AK Parti'de yaşananlar ile ilgili kulis bilgiler aktardı.

Hande Fırat, "Bu açıklama ve tartışma, “FETÖ yeniden mi örgütleniyor? Göz mü yumuluyor” sorularını beraberinde getirdi. Bu sorulara ben de yanıt aradım. Edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım." deyip dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fırat, yargıdaki bazı atamaları eleştirdikten sonra 'Maklube' çıkışıyla gündem yaratan Abdulhamit Gül olayına ilişkin "Kaynaklarım net bir biçimde 'Bakanlar arasında sorun yok' dedi. FETÖ ile mücadele konusunda tüm bakanların hassas davrandıklarını belirttiler." diye yazdı.

"İç tartışmalardan uzak durun"

Cumhurbaşkanlığı’nın bu tip tartışmaların medya önünde yapılmasını doğru bulmadığını anımsattılar.

Aldığım bilgiye göre bu konuda birebir telkinlerde de bulunulmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK toplantısındaki “İç tartışmalardan uzak duralım” sözleri de uyarı olarak yorumlanmış.

"Bakanlar arasında çekişme var" iddiası Gül’ün, Albayrak’ın ekibi başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve partideki bazı grupların kendisinden habersiz yargıda bazı atamalar yapma, yargıyı kontrol altına alma çabalarından çok rahatsız olduğu, “maklube” çıkışını da bu nedenle yaptığı iddia edilmişti.

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