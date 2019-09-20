Bakan Mustafa Varank önemli toplantıda duyurdu! 50 bin özel öğrenciye eğitim verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda güzel bir duyuruda bulundu. Varank "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.

50 bin özel yetenekli öğrenciye eğitim

100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacağını belirten Varank, burada 50 bin özel yetenekli öğrenciye teknoloji eğitimi verileceğini söyledi.