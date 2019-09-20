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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den S-400'ler ile ilgili önemli açıklama

CNN Türk'te soruları yanıtlayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "S-400 füze savunma sistemi Aralık'ta kurulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir açıklamasından bazı önemli notlar şöyle: 

Sevkiyatlar yakında bitiyor. Teknik anlamda Aralık itibariyle sistem kurulmuş olacak. Ancak sistemin hazır olması, kullanıma hazır olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bizim de çok hassas olduğumuz personelimizin eğitimi, sistemin içine bazı uçuşların entegre edilmesi gibi birçok teknik konu var. Bunların da tamamlanması neticesinde Nisan'da sistem kullanılabilir hale gelecek.

Rus uçakları alınacak mı?

Savunma sanayi ürünlerimiz oldukça önemli bir yer tutuyor. Ruslar'da bu kapsamda kendi ürünlerini TEKNOFEST'te sergilemek istediler. Bu mesele çok çok yeni. Yapılan bir teklif var. Uçaklarımızı görün tanıyın dediler. Teklifleri incelemek lazım.

Yarışmalarla gençleri destekleyeceğiz. Odaklı eğitimlerle savunma sanayine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. TEKNOFEST gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz.

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