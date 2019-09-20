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Isparta'da 2 çocuk annesi kayıp kardeşinin bulunması için yardım istedi

Demirören Haber Ajansı

ISPARTA'da yaşayan Nurettin Çırak, 25 Ağustos'ta evden çıkan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki kardeşi Ayşegül Karademir'in bulunması için yardım istedi. Kardeşinin raporu olmasa da zihinsel olarak tam gelişmediği belirten Çırak, "Tek başına yaşayacak biri değil. Kandırılıp kaçırılmış olmasından endişe ediyoruz" dedi.

Koruyaka köyünde oturan 2 çocuk annesi Ayşegül Karademir, 25 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Karademir'i köy ve çevresinde arayan yakınları, sonuç alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Ayşegül Karademir'in ağabeyi Nurettin Çırak, kardeşinin hayatından endişe ettikleri söyledi.

"Zihinsel olarak tam gelişmedi"

Kız kardeşinin 7 yıl önce evlendiğini, eşinin işitme engelliği olduğunu belirten Çırak, "Kız kardeşim her ne kadar raporu olmasa da zihinsel olarak tam gelişmedi. Bundan dolayı tek başına bir şeylere karar verecek, yaşayacak biri değil. Kandırılıp kaçırılmış olmasından endişe ediyoruz" dedi.

"Her yerde arıyoruz"

Nurettin Çırak, kız kardeşinin kimliğinin evde olduğunu ve yanına hiç eşya almadığını belirterek, "Cep telefonu kapalı. Kayıp ilanları verdik. Her yerde arıyoruz" diye konuştu.



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