Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş kapalı Maraş açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası kapatılan Maraş bölgesine ilişkin "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı.

Doğal kaynakların tek sahibi Rumlar değil

Oktay, "Ada'nın kıta sahanlığındaki doğal kaynakların tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının girişimlerine göz yummayacağımızı burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Akdeniz Harekatı kapsamında çelikten irademizle Doğu Akdeniz'deyiz." diye konuştu.

Kapalı Maraş kulanıma açılıyor

Kıbrıs meselesinin tarihi ve hukuki bir mesele olduğunu anlatan Oktay, kullanıma açılması planlanan Kapalı Maraş bölgesine ilişkin tartışmalara bu anlayışla yaklaşmak gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Kapalı Maraş'ta KKTC Hükümeti tarafından yürütülen, Türkiye'nin de desteklediği envanter çalışmasının sonuçları ışığında, arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu vakıf arazileri, 1950’li yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından hukuka aykırı şekilde şahıslara devredilmiştir ve arşivlerde bu hukuksuzluğun belgeleri mevcuttur. Maraş'ta bulunan tarihimizin bir parçası ve atalarımızın mirası olan vakıfları ve vakıf mallarına ilişkin hukuki çerçeveyi görmezden gelemeyiz. Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır. Kapalı Maraş'ta bulunan vakıf mallarının hukuki statüsüne ilişkin yarınki panel oturumunun çıktılarını özellikle takip edeceğiz. Herkes müsterih olsun; çözümsüzlüğü dayatanlara karşı, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğe sonsuza dek mahkum edilmesine izin vermeyiz. Çünkü şanlı tarihimizin ışığında biz Kıbrıs'a Toroslar'dan Geçitköy'e akan sularla, 448 yıldır Selimiye'den okunan ezanlarla bağlıyız. Biz Kıbrıs'a şehit ve mücahitlerimizle, zulme karşı tek yürek mücadelemizle ve kardeşlik bağlarımızla sarılmışız. Türkiye, garantör ülke olarak sorumluluklarını bugüne kadar olduğu şekilde bundan sonra da yerine getirecektir. Kıbrıs Türkü'nün yaşam kalitesini ve mevcut imkanları yükseltecek iradeye, dirayete ve kudrete sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak Ada’da mevcut statükonun iyileştirilmesi için artık uluslararası toplumun sorumluluğu tartışmasızdır. Kıbrıs Rum tarafının AB üyesi kabul edildiği bir ortamda eşit hak sahibi Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı haksız uygulamaların siyasi, hukuki ya da insani bir açıklaması olmadığı gibi uygulanan ambargolar Avrupa Birliği’nin kurucu değerleriyle de bağdaşmamaktadır."

Maraş için sinyal verilmişti Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçtiğimiz aylarda kapalı Maraş'ta yapılan envanter çalışmasına katılarak "Kapalı Maraş'taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Oktay, "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder." ifadelerini kullandı.

Her şey olduğu gibi yerinde duruyor

Kapalı bölge Maraş: Hayalet şehir

Türk ordusu 1974’ün Ağustos ayında bölgeye girdiğinde halkın tümü birkaç saat içinde tüm eşyasını, caddedeki arabalarını, hatta mutfaklarında yemek dolu tabaklarını bile o şekilde bırakıp kaçtı. Bölge o günden beri, terk edildiği haliyle duruyor.

Savaşın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgeyi kendi sınırları içinde saydı. Birleşmiş Milletler ise eski yasal sahipleri dışında kimsenin Maraş’a yerleşemeyeceği yönünde bir karar aldı ve bölgeyi kendi kontrolü altında tutacağını açıkladı. Türk askeri yine de çekilmeyince kimse geri dönemedi ve bölge dikenli tellerle çevrildi. O günden beri bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM’ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi var.