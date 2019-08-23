Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy KKTC'de kapalı Maraş bölgesini inceledi

Mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, mülkiyet envanter çalışmasının tamamlanması sonrası Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteğin verilmesi için hazır olduklarını ifade etti. İncelemeler sırasında Üstel, Ersoy'a bölge hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ersoy'un Maraş bölgesindeki incelemesi yaklaşık 3 saat sürdü.