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Bankalar açıkladı! Türk Telekom hisseleri için satış kararı alındı

Türk Telekom'un yüzde 55 ile çoğunluk hisselerini elinde tutan bankalara ait Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş elindeki şirket hisselerini satışa çıkardıklarını açıkladı.

Aralarında Akbank, Garanti BBVA ve Akbank'ın da bulunduğu çeşitli bankalar, Türk Telekom'un eski sahibi olan OTAŞ'ın elindeki hisseleri, kredi borcunu ödeyemediği için geçtiğimiz yıl sonunda resmen alarak, şirket yönetimini de devralmıştı.

Kendine ait hisseleri satışa çıkardı

Türk Telekom'un yönetimini fiilen devralan 12 bankanın ortak kuruluşu olan Levent Yapılandırma Yönetimi kendine ait hisseleri satışa çıkardığını açıkladı.

Bunun üzürine Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma ve Türk Telekom hisseleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Levent Yapılandırma veya sahipliğindeki, yüzde 55 Türk Telekom payı satışında Morgan Stanley yetkilendirildi.

Morgan Stanley satış danışmanı olarak yetkilendirildi

Bankalardan yapılan açıklamada, "Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,  Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler  A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır" denildi.

Piyasa değeri 20 milyar TL

Türkiye'nin en eski telekom şirketi olan Türk Telekom'un bugünkü piyasa değeri yaklaşık 20 milyar lira (3,5 milyar dolar). 

Türk Telekom'un ortaklık yapısı da şöyle (% 100):

-LEVENT YAPILANDIRMA YÖNETİMİ AŞ %55

-TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI % 25

-BORSADA HALKA AÇIK PAY % 15

-TÜRKİYE VARLIK FONU % 5

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