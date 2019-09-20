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Hava muhalefeti nedeniyle BUDO bazı seferleri iptal etti! Hangileri iptal?

BUDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Marmara Bölgesi genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şunlar:

Saat 14.00 ve 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 13.30, 15.00 ve 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 14.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 

BUDO'nun saat 12.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

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