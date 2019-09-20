Konutta Çin ve Rusya fırsatı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak -Temmuz döneminde yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, Rusya'nın yanı sıra bir başka ikili ilişkilerin geliştiği Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının da konut alımlarında tetikleyici bir etken yaratabileceğini söyledi.

TÜİK'in son açıkladığı verilere göre Ocak -Temmuz döneminde yabancılara satılan konut sayısı, geçen yıl 14 bin 674 olurken, bu yıl aynı dönemde yaklaşık yüzde 64'lük artışla 24 bin 144 olarak gerçekleşti. Yabancıların konut aldığı illerin başında, bu yılın temmuz sonuna dek olan döneminde toplam 10 bin 806 konut ile İstanbul başı çekerken, Antalya 4 bin 857 konutla ikinci, Ankara ise bin 360 konutla üçüncü sırayı aldı. İzmir'de ise ilk 7 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,6 artışla yabancılara yapılan konut satışı 414 adet oldu.

Ülke uyruklarına göre konut satışlarında Irak, 4 bin 71 konutla başı çekerken, Irak'ı, İran ve Rusya Federasyonu vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye'den aldığı konut sayısı, bu yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,6 oranında artarak bin 479'a ulaştı. Ege Bölgesi'nden en fazla konut alımı yapılan il ise Muğla oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Konut alımıyla birlikte yabancıların aynı şekilde eş ve çocuklarının da oturma iznine sahip olduklarını hatırlatan Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, artan talebi değerlendirdi. Yabancıların, yatırım amaçlı olarak da konut talebine yöneldiğine dikkat çeken Kahraman, şunları söyledi:

"Durumu ekonomi yönünden değerlendirirsek, yabancıların vatandaşlık hakkı ve oturma izni yanında, yatırım amaçlı olarak da konut talebine yönelmeleri öncelikli etken. Belli bir süre satış kısıtı olsa da öncelikle yabancı ülke talebinin, gerçek kişi mi yoksa tüzel kişi mi tarafından yapıldığı tespit edilmeli. Bu noktada yabancıların yatırım, turizm, yaşam koşulları veya iş gibi hangi nedenlerle konut talep ettikleri belirlenmeli ve bu doğrultuda ayrı ayrı düzenlemeler getirilmeli. Örneğin taşınmazın üst limiti, yerleşim yerinin konumu, özellikle tüzel kişiler için sahip olunan toplam taşınmaz mülkiyet tutarı gibi hususlar göz önünde tutulmalı."

ÇİN'İN BÜYÜK POTANSİYELİ

Yabancıların konut alımı yoluyla vatandaşlık hakkı tanınmasının, Rusya'nın yanı sıra bir başka ikili ilişkilerin geliştiği Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alımlarında da tetikleyici bir etken yaratabileceğini belirten Serpil Kahraman, "2019 yılında Meksika ve Hindistan ile birlikte Çin ve Rusya ihracatta öncelikli pazar ilan edilmesiyle, özellikle İhracatçılar Birliği'nin ticari işbirlikleri çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri bu ülkelere yoğunlaştı. Hükümetin ilan ettiği '100 günlük eylem planında' yer alan bu dört ülkeye yönelik alım heyetleri, ticaret heyetleri, fuar ve ziyaretler ile Türkiye algısı anketleri gibi faaliyetler de düzenlenmekte. Bir diğer hedef ise Çin'den özellikle de yabancı yatırımcıyı çekmek. Çin'in pazar büyüklüğü ve potansiyeli konut firmalarını da ülkeye yönelik pazarlama faaliyetlerini arttırmış durumda ki; izleyen dönemlerde bu etkiyi keskin bir şekilde göreceğiz. Bizim için önemli olan esasen, mevcut yönetmelik değişikliğiyle artacak olan konut satışlarının yaratacağı başta dış ticaret olmak üzere ekonomik etkidir" ifadelerini kullandı.