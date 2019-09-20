Samsun'da yerin altında yeni bir şehir keşfedildi doğalgaz kazısı yapılırken fark edildi

Roma şehri bulunabilir: Yüzeysel saha incelemesi yapılan alanda Roma yolunun temelleri ve mil taşlarının bulunması üzerine arkeologlar, Cumhuriyet Mahallesi'nin altında antik Roma şehri bulunabileceğini işaret etti. İlçenin altında bir antik şehir olup olmadığı araştırılıyor.