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Türkiye'nin aldığı S-400'ler! Rusya'dan ABD'ye: Endişe etmesi için haklı gerekçesi var

TÜRKİYE bütün yaptırım tehditlerine karşın S-400 füze savunma sistemlerini aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, en çok karşı çıkan ABD'nin F-35 savaş uçaklarının zayıf yönlerinin Rus sistemleri tarafından ortaya çıkarılmasından endişe etmesi için haklı gerekçesi olduğunu vurguladı.

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian'ın savunma sistemleriyle ilgili sözlerini izleyen açıklamada, "Pentagon'un, F-35 savaş jetlerinin bilgilerini açığa çıkarma potansiyeline sahip Türkiye'de konuşlu S-400 sistemlerinden kaynaklı ürperti ve endişeleri tamamen gerekçesiz değil" denildi.

ABD'li komutana yanıt

Bakanlık, Harrigian'ın "ABD Hava Kuvvetleri, Kaliningrad Bölgesi'ndeki hava savunma sistemini delme planı geliştirdi" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

Kaliningrad Bölgesi'nin Avrupa'daki havacı generaller tarafından hazırlanan her türlü saldırı planlarına karşı emin bir şekilde korunduğunu belirten Bakanlık, "Rusya'nın Baltık'taki sınırlarına yaklaşan tüm NATO pilotları, Kaliningrad'daki sistemlerin her türlü hava hedeflerini tespit etme, onlara eşlik etme ve gerektiğinde garantili biçimde imha etme imkânlarını gayet iyi bilir" ifadelerini kullandı.

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