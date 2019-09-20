Serdar Ali Çelikler'den bomba yorum: Pazartesi günü Avcı ya da Okan gider

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Pazartesi akşamı Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçında kaybeden tarafın istifa edeceğini yadı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 4-0 mağlup olurken Beşiktaş ise Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti.

Avrupa'dan yaralı dönen iki takım Pazartesi akşamı Vodafane Arena'da karşı karşıya gelecek ve iki testiden biri kırılacak. Çünkü iki hoca da şu ana kadar aldıkları kötü sonuçlarda ve oynattıkları vasat futbolla geçer not alamadılar.

''Kaybeden tarafın hocası istifa edebilir''

Tüm bu gelişmelerin ışığında Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, bugünkü köşesinde iki hocadan birinin istifa edeceğini belirtti. Çelikler, yazısında şu ifadelere yer verdi;