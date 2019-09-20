HABER /  BEŞİKTAŞ

Serdar Ali Çelikler'den bomba yorum: Pazartesi günü Avcı ya da Okan gider

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Pazartesi akşamı Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçında kaybeden tarafın istifa edeceğini yadı.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 4-0 mağlup olurken Beşiktaş ise Slovan Bratislava’ya 4-2 kaybetti.

Avrupa'dan yaralı dönen iki takım Pazartesi akşamı Vodafane Arena'da karşı karşıya gelecek ve iki testiden biri kırılacak. Çünkü iki hoca da şu ana kadar aldıkları kötü sonuçlarda ve oynattıkları vasat futbolla geçer not alamadılar.

''Kaybeden tarafın hocası istifa edebilir''
Tüm bu gelişmelerin ışığında Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, bugünkü köşesinde iki hocadan birinin istifa edeceğini belirtti. Çelikler, yazısında şu ifadelere yer verdi;

''Pazartesi, zayıf kadrosu ile lige başlayan ve hocası da tartışmaya açılan Beşiktaş ile çok iyi kadro kuran ama hocasının henüz bu irtifalarda çalışma eksikliği bulunduğundan yenilmeye alışan' bir takım haline gelen  Başakşehir'in maçı var. Kaybeden tarafın hocası istifa edebilir.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ADA'dan çarpıcı yeni parti anketi! Ali Babacan mı Ahmet Davutoğlu mu hangisinin oyu fazla
Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a ağır sözler: Gidişin gelişinden de muhteşem olsun
Adana'da erkek çocuğuna taciz iddiası! 5'i kadın 40 kişi gözaltına alındı
Feryadıyla yürekleri sızlatan Zeynep nineye artık satış serbest Başkan gidip gönlünü aldı
FETÖ'cü sanılan Albay Mustafa Ünlüer sapığı sayesinde tahliye oldu
FED'in faiz kararı beklenen etkiyi yaratmadı! Dolar yükselişini sürdürüyor
ÖNCEKİ HABERLER
Dünyada Küresel İklim Grevi başladı Türkiye'de dahil 139 ülkede yapılıyor
Brent petrolün varili 64,78 dolara düştü
Fenerbahçe evinde 14 maçtır kaybetmiyor
UEFA ülke sıralamasında Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!
Türk bilim insanı Ufuk Akçiğit, Max Planck-Humboldt Araştırma Ödülü’ne layık görüldü
Adnan Oktar davasında Tarkan Yavaş'tan olay fuhuş turnike ifadesi!
Yorumlar