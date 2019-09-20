UEFA ülke sıralamasında Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike!

Avrupa'daki temsilcilerimiz bu hafta aldıkları sonuçlarla büyük bir rezalete imza attı. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 1 sıra geriledi ve 11. sıraya düştü. 11. sıranın altına inersek Türkiye ligi şampiyonu bile Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynayacak.

Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlanırken, temsilcilerimizden sadece Galatasaray, Club Brugge ile deplasmanda berabere kalarak puan alırken, Kupa 2'de Trabzonspor, Getafe'ye 1-0 yenildi. Başakşehir deplasmanda Roma'ya 4-0, Beşiktaş ise Bratislava 4-2 mağlup oldu.

Süper Lig şampiyonu bile ön eleme oynayacak

Bu sonuçların ardından UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. Türkiye, 30.600 puanla UEFA ülke sıralamasında Hollanda ve Ukrayna'nın gerisine düştü. Eğer ilk 11'deki yerimizi kaybedersek, lig şampiyonumuz bile ön eleme oynayacak.

10. sıra takımları (10.sıra dahil) şampiyon ekibini doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına ikinci sırada bitiren ekibini ise ön eleme turlarına gönderiyor. Kupa şampiyonu doğrudan Avrupa Ligi gruplarına diğer iki takımı ise ön eleme turlarına kalıyor.

11. sırada bulunan ülkenin şampiyonu statü durumuna göre (örneğin geçen sezon Avrupa Ligi'ni Chelsea ve Şampiyonlar Ligi Liverpool kazanması ile kontenjan açılması gibi) şampiyonu doğrudan gruplara katılabiliyor. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASININ SON HALİ





Avusturya hemen arkamızda

11. sıradaki ülkenin şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı riskli olurken, 12. sırada yer alan ülkenin şampiyon takımı Devler Ligi gruplarına direkt katılamayacak ve ön eleme oynayacak. Hemen arkamızda yer alan Avusturya'nın temsilcileri ise bu hafta çok iyi bir performans sergiledi.

Avusturya temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Salzburg 6-2 Genk (Şampiyonlar Ligi)

LASK 1-0 Rosenborg (UEFA Avrupa Ligi)

Mönchengladbac 0-4 Wolfsberger AC (UEFA Avrupa Ligi)



Hollanda temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Ajax 3 - 0 Lille (Şampiyonlar Ligi)

PSV 3 - 2 Sporting Lisbon (UEFA Avrupa Ligi)

Partizan 2 - 2 AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi)

Rangers 1 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

Ukrayna temsilcilerinin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Shakhtar Donetsk 0 - 3 Manchester City (Şampiyonlar Ligi)

Dinamo Kiev 1 - 0 Malmö (UEFA Avrupa Ligi)

Wolfsburg 3 - 1 FC Oleksandriya (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcilerimizin Avrupa'da aldıkları sonuçlar:

Club Brugge 0 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

Getafe 1 - 0 Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)

Roma 4 - 0 Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

Bratislava 4 - 2 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)