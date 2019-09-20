Bir günlük araç kiralama 14 bin 400 liraya mal oldu

BURSA’da araç kiralamak için imza attıkları senetleri geri alamayan vatandaşların yıllar geçmesine rağmen icra davaları devam ediyor. Araç kiraladıktan 4 yıl sonra icralık olan Erkan Güner, "Bir günlük araç kiralamak bana 14 bin 400 liraya mal oldu" dedi.

Bursa’da M.S. ve oğlu Y.S.’nin araç kiralama şirketinden yıllar önce araç kiralayan ve senet imzalayan mağdurlar, araç kiralama ücretlerini vermelerine rağmen senetlerini geri alamadı.

Dolandırıldıkları baba oğulun farklı illerde başka insanları da dolandırdığını ve en son Çorlu ilinde bir polis memurunu dolandırınca tutuklandığı söyleyen mağdurlar, icradan kurtulmak için yetkililerden yardım bekliyor.

'2 hafta sonra gel, senedini ve sözleşmeni geri al' dediler

Araç kiraladıktan 4 yıl sonra icralık olan Erkan Güner, “Araç kiralama şirketinden bir günlüğüne araç kiraladım. Aracı teslim ettiğimde normal senedimizi geri verdiler, ama trafik cezası veya karışabileceğimiz olaylara karşı sözleşmeyi geri vermediler. '2 hafta sonra gel, senedini ve sözleşmeni geri al' dediler. 2 hafta sonra senedimi almaya gittiğimde dükkanda kimse yoktu, bu şahıslar dükkanı bırakıp kaçmışlar. Telefonla ulaştığımızda, biz onları yırtıp attık dediler. Biz de bunlara güvenerek sorgulama yoluna gitmedik. 4 yıl sonra 2014 yılına geldiğimizde İstanbul 33. İcra Dairesinden ödeme tebligatı geldi. Bu tebligatı araştırarak icrayı yollayan avukatı aradık. Avukat bize bu şahsın kimliğini söyledi. Daha sonra bu şahıstan şikayetçi oldum, ama bu işi sürekli yaptığı ve binlerce kişiyi mağdur ettiğini mahkemede öğrendim. 5 sene geçti, mahkememi kazanmak üzereyim, fakat 14 bin 40 lira ödedim ve bir o kadar da yol masrafım oldu. İnşallah diğer mağdurlara da bu emsal olur ve davaları kazanırlar" diye konuştu.

2 bin kişiden fazla mağdur

Dolandırıcı M.S.’nin şimdi cezaevinde olduğunu söyleyen Güner, "Öğrenebildiğimiz kadarıyla bu şahıs Çorlu’da bir polise aynı numarayı yapmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Bizde 30-40 mağdur olarak sosyal medyada toplandık, ama mahkemede bize söylenen 2 bin kişiden fazla kişinin dolandırıldığı. Bu şahıs hem tefecilik yapıyor, hem de gayri resmi işler yapıyor. İnsanların ailelerini tehdit ediyor. Bir günlük araç kiralamak bana 14 bin 400 liraya mal oldu" ifadesinde bulundu.

"Aracımı elimden aldılar ’’

Aynı olayın kendi başına da geldiğini söyleyen Orhan Erdeğer, “2011 yılında 2 günlüğüne kardeşim için araç kiraladım. Aracı sağlam teslim ettim. 120 hız limitini geçersen ceza keseriz demişlerdi. Bizim de acelemiz olduğu için hızlı gitmiştik ve bize ceza kesmeye çalıştılar. 2 yüz 50’şer lira para vereceksiniz dediler, parayı vermeyeceğimizi söyleyince bizim senetlerimizi vermediler. Daha sonra yakınlarımız senetleri almak için gittiğinde 5 yüz lira vererek senetleri geri aldı, ama sözleşme senetlerini geri alamadılar. Biz onları yırtıp attık dediler. 3 yıl sonra 2014 senesinde bana icra geldi. Aracımı haczettiler. Mahkemem devam ediyor. Bu adamlar dolandırıcı olmasına rağmen bizim senetlerimiz işlemde, maaşımızdan kesiliyor. Ailelerimiz tehdit ediliyor. Devletimizin bize yardımcı olmasını ve senetlerimizin düşmesini istiyoruz" dedi.

Cezaevinden çıkıp senetle tehdit ediyor

Dolandırıldıkları şahıs tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen İsmail Alay, "Cezaevinden çıktığı zamanlarda bizi arayıp para istiyor. Benim 15 bin liralık senedim var, bana 3 bin lira getir, sana senedini vereyim diyor. Bu olay birkaç kere oldu, ama ben avukata verdiğimi söyleyerek reddettim. Yine tehdit etmeye devam etti" diye dert yandı.