Sabahat Akkiraz'ın konseri iptal edildi sosyal medyada büyük tepki

Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın 22 Eylül’de Ankara’da Vedat Dalokay Parkı’nda vermesi planlanan konseri Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Akkiraz'ın konserinin iptal edilmesin sosyal medyada tepki yağdı. Akkiraz Twitter'da TT listesine girdi.
BirGün’den Burak Abatay’ın haberine göre Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser valiliğin kararıyla iptal edildi. Vali Yardımcısı Kemal Karadağ imzasıyla tebliğ edilen cevapta, “Söz konusu konser etkinliğinin düzenlenmesi, kamu esenliği ve kamu güvenliği bakımından uygun görülmemiştir” denildi.
Akkiraz: Kimse türkülerimizi susturamaz
Sabahat Akkiraz, iptal kararı üzerine Twitter’dan “Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz,” diyerek şu açıklamayı yaptı.
Pazar günü Ankara Batıkent’te gerçekleştireceğimiz konserimiz Ankara Valiliği tarafından— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) September 19, 2019
“güvenlik” gerekçesi ile yasaklandı. Başkent’te,ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz https://t.co/O3sR12AbST