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Sabahat Akkiraz'ın konseri iptal edildi sosyal medyada büyük tepki

Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın 22 Eylül’de Ankara’da Vedat Dalokay Parkı’nda vermesi planlanan konseri Ankara Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Akkiraz'ın konserinin iptal edilmesin sosyal medyada tepki yağdı. Akkiraz Twitter'da TT listesine girdi.

BirGün’den Burak Abatay’ın haberine göre Batıkent Kültür Festivali kapsamında Lâl Gazel, Ahu Sağlam, Metanu ve Sabahat Akkiraz katılımıyla gerçekleşecek konser valiliğin kararıyla iptal edildi. Vali Yardımcısı Kemal Karadağ imzasıyla tebliğ edilen cevapta, “Söz konusu konser etkinliğinin düzenlenmesi, kamu esenliği ve kamu güvenliği bakımından uygun görülmemiştir” denildi.

Akkiraz: Kimse türkülerimizi susturamaz

Sabahat Akkiraz, iptal kararı üzerine Twitter’dan “Suçumuz Türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz,” diyerek şu açıklamayı yaptı.

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