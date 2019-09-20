'Maklube' tartışmasına Ertuğrul Özkök'te dahil oldu: Kaşık sallamayan bir kişi var

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Maklube" çıkışı sonrası çıkan tartışmalara değinen Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Muhafazakâr kesimdeki arkadaşlara tavsiyem şu... Aklınız varsa bir an önce kapatın şu maklube muhabbetini..." diyerek uyarıda bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün son dönemin en çok konuşulan konuları arasına giren "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın" açıklamasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ertuğrul Özkök "Muhafazakâr kesimdeki arkadaşlara tavsiyem şu... Aklınız varsa bir an önce kapatın şu maklube muhabbetini... Yoksa hepinizin kaşığı kırılır vallahi..." değerlendirmesi yaptı.

"Kaşık sallamayan bir kişi var"

Özkök’ün "O aynı maklubeye kaşık sallamayan bir kişi var" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Hatırlayın, aynı yağmur altında sırılsıklam olunan o günleri... Maklube hayranlarını... Bin bir türlü maklube tarifi verenleri... Maklube gecesi düzenleyenleri... Özel maklube partilerini... O partilerden sonra atılan övgü ve muhabbet dolu tweet’leri, mesajları... Bu kaşık yoldaşlığının çetelesini tutsaydık eğer...

Maazallah, Türkiye’nin bir ucundan girer, öteki ucundan çıkardı.

"Yoksa hepinizin kaşığı kırılır vallahi..."

Peki var mıydı aynı maklubeye kaşık sallamayan... Vardı tabii... Üstelik birini çok iyi tanıyorum. O da benim... Sebebi de çok basit... Bu “maklube” lafını hiç sevmedim... Ve açıkça yazdım. Adı maklube olan bir yemekle işim olmaz... O nedenle muhafazakâr kesimdeki arkadaşlara tavsiyem şu... Aklınız varsa bir an önce kapatın şu maklube muhabbetini... Yoksa hepinizin kaşığı kırılır vallahi...

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