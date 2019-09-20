Maklube yemeği nedir nasıl yapılır? Kaşık sallanan maklube tarifi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 'maklubeye kaşık sallayanlar' sözüyle yeniden gündeme gelen Maklube yemeği nereye aittir? Sizler için maklube yemeğini yapılışını ve ayrıntılı tarifini hazırladık.
Maklube özünde Araplara ait bir yemektir. Türkiye'de Mardin başka olmak üzere Siirt ve Antakya'da yapılır. Maklube'nin yapılışında et kullanılabileceği gibi tavuklusu da vardır. Peki maklube nasıl yapılır, yemeğin içine giren malzemeler nelerdir? Sizler için maklube yemeği hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.
Maklube yemeğinin çok farklı hazırlanışları olup, Orta Doğu'da ve Türkiye'de en çok rağbet gören kuzu eti çam fıstığı ve bademlerle yapılandır. Maklubenin önce yapılışını ve malzemelerini sıralayalım:
Maklube yemeği tarifi
Pirinci sıcak tuzlu suda 15-20 dakika bekletelim.
Bu sırada itleri düdüklü tencereye alalım. Üzerine biraz çıkacak kadar sıcak su ekleyelim. Orta hararetli ateşte haşlayalım. Etler yumuşadığında içine tereyağını, tuzu ve karabiberi ekleyip, 5 dakika daha pişirelim. Konserve bezelyeleri ve haşlayıp, küp küp doğradığımız havucu ekleyip, yayvan bir tencereye yerleştirelim.
Patatesleri yarım parmak kalınlığında yuvarlak dilimler halinde keselim. Kızgın sıvı yağda yarı yarıya pişecek şekilde kızartalım. Etlerin üzerine bir sıra patates döşeyelim. Arzuya göre tencerenin kenarlarına da bir sıra patatesi dik olarak yerleştirelim.