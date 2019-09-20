Maklube yemeği nedir nasıl yapılır? Kaşık sallanan maklube tarifi

Maklube özünde Araplara ait bir yemektir. Türkiye'de Mardin başka olmak üzere Siirt ve Antakya'da yapılır. Maklube'nin yapılışında et kullanılabileceği gibi tavuklusu da vardır. Peki maklube nasıl yapılır, yemeğin içine giren malzemeler nelerdir? Sizler için maklube yemeği hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.