Şule Çet davasında sanığın talebi Çet'in avukatını çileden çıkardı

Şule Çet davasının bir sonraki duruşması için kapalı duruşma ve yayın yasağı isteyen sanık avukatı Levent Ekmen'e Çet'in avukatı "Neden bu kadar korkuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Ankara’da, üniversite öğrencisi Şule Çet’in, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen ve plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada sanık avukatı Levent Ekmen gizlilik kararı talep etti.

Ekmen, 16 Ekim’de görülecek dördüncü duruşmanın kapalı gerçekleştirilmesi ve yayın yasağı getirilmesini istedi.

Başından beri dosyada gizlenenlerle; üstü örtülmek istenen, silinen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi de gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve üstü örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor? https://t.co/m5huYVzIr2 — Av. Umur Yıldırım (@avumuryildirim) September 20, 2019

"Neden bu kadar korkuyorsunuz?"

Talebe tepki gösteren Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım, "Başından beri dosyada gizlenenlerle; üstü örtülmek istenen, silinen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi de gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve üstü örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor?" diye sordu.