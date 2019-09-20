Fenerbahçe'den gidenler coşuyor! Falcao'yu solladı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Slimani, Monaco'da attığı gollerle oynadığı futbolla Fransızlar tarafından alkış alırken Falcao'yu geride bıraktı.

Fenerbahçe'de geçen sezonki başarısız tabloda kilit rol oynayan isimler, bu sezon adeta yeniden doğdu. Galatasaray’a transfer olan Falcao'nun yerini doldurması için Monaco’ya transfer edilen Slimani, bunu fazlasıyla yerine getirdi, Kolombiyalı’dan daha hızlı bir başlangıç yaptı.

Özellikle de yıllık maliyeti 5.7 milyon Euro'ya ulaşan (kendisine 4.2, kulübü Leicester City'ye 1.5) Islam Slimani, kaçırdığı gollerle takımının birçok maçta puan kaybetmesine yol açmıştı. Aynı şekilde Ayew ve Frey de beklentilerin altında kalmış; üç oyuncu tüm sezon toplam 13 gol, 2 asistlik katkı yapmıştı.

Slimani, Fransızları kendine hayran bıraktı

Fransız basını da futbolcuyla ilgili övgülerle doldu taştı. Nantes takımının geçtiğimiz yıllarda transfer etmek istediği ancak bunda başarısız olduğu futbolcu için bir çok internet sitesi ve gazetede özel haberler yapıldı.

Ayew ve Frey küllerinden doğdu

Fenerbahçe'de bu kadar kötü oynayan Islam Slimani, Andre Ayew ve Michael Frey, bu sezonki takımlarında müthiş bir form yakalamış durumda. Monaco'nun Falcao'nun yerine transfer ettiği Slimani 3 maçta 3 gol atarken, Falcao ise geçen sene Monaco formasıyla ilk 3 maçta sadece 1 gol atıp bir de asist yapmıştı. Swansea'ye dönen Ayew 6 maçta 2 gol, 2 asist, Nürnberg'e kiralanan Frey de 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

Valbuena coştu coşturdu

Başarısız oldukları için gönderilen bu oyuncuların yanı sıra, sözleşmeleri bittiği için ayrılan Mathieu Valbuena, Eljif Elmas ve Roberto Soldado, yeni takımlarında son derece başarılı. Olympiakos'a giden Valbuena, 10 maçta 4 gol, 7 asist gibi muhteşem bir istatistik yakaladı. Geçen sezon aylarca kadroya dahi alınmayan Soldado, Granada macerasına 4 maçta 1 gol, 2 asistle başladı. 16.5 milyon Euro'ya Napoli'ye satılan Eljif Elmas da, takımının asları arasına girdi.