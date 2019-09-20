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Google'ın CEO'su açıkladı Avrupa'ya 3 milyar avro ek yatırım yapılacak

Dünya devi Google'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Avrupa'daki veri merkezlerini genişletmek amacıyla 3 milyar avro ek yatırım yapacağını duyurdu.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile yaptığı ortak basın toplantısında Pichai, Google’nın Avrupa veri merkezlerini genişleteceklerini açıkladı.

Bunun için 3 milyar avro ilave yatırım yapacaklarını kaydeden Pichai, ilave yatırımlarla 2007’den beri Google’ın Avrupa’daki yatırımlarının toplamının 15 milyar avroya ulaşacağını belirtti. 

Pichai, yeni ek yatırımlarının Avrupa Birliği’nde 13 bin tam gün istihdamı destekleyeceğini de vurguladı.

Enerji kaynaklarına 1 milyar avro
Google’ın yenilenebilir enerjiye yoğun yatırım yaptığını anlatan Pichai, AB’de rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına 1 milyar avro yatırım yapacaklarını bildirdi.

Finlandiya Başbakanı Antti Rinne de Google’ın AB'deki ek yatırım planının Finlandiya'daki Hamina veri merkezinde 600 milyon avroluk ilave yatırımı içerdiğini kaydetti.

 Google'ın Finlandiya, Hollanda, İrlanda ve Belçika’da veri merkezleri bulunuyor.

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