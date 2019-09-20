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Donald Trump'tan Bahreyn Veliaht Prensine: Bu para çok size!

ABD Başkanı Donald Trump'la Washignton'a gelen Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Trump Bahreyn Veliaht Prensine “700 milyar dolarınız var ve bu çok fazla size” dedi.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad El-Halife resmi temaslarda bulunmak üzere birkaç gün önce geldiği Washignton'da, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Bahreyn’in çok parası var

Görüşmede Trump Veliaht Prens Selman'a, "Bahreyn'in 700 milyar doları var, gelecek yıl 718 milyar dolar ve sonraki yıl 738 milyar doları olacak bu çok para, Bahreyn’in çok parası var" dedi.

Evet bu para çok

Veliaht Prens Selman ise Trump'ın konuşmasına yanıt vererek “Evet, bu para çok” dedi. 4 gün önce ABD'ye ziyaretinde bulunan El-Halife'nin, ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldiği kaydedildi.

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