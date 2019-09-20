Leyla Aydemir'in ailesi şikayetçi olmadı Haluk Levent devreye girdi Demet Akalın isyan etti
AĞRI'da öldürülen Leyla Aydemir'in babası şikayetçi olmayınca Haluk Levent, devreye girdi. Demet Akalın da isyan etti.
Bayram ziyareti için Ağrı'da dedesinin köyüne gitmesinin ardından 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin bugün görülen davada minik Leyla'nın babası avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı.
Yaşanan gelişme sonrası AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent, devreye girdi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Levent, bu işin peşini bırakmayacağını şu sözlerle dile getirdi:
''Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız."
Minik Leyla'nın ailesinin verdiği karara tepki gösteren yalnızca Haluk Levent olmadı. Şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından Aydemir ailesine sitem etti.