Leyla Aydemir'in ailesi şikayetçi olmadı Haluk Levent devreye girdi Demet Akalın isyan etti

''Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız."