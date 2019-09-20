İstanbul Büyükşehir'de işe alımlar! CHP'ye CV bırakma olayıyla ilgili açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediye'nde işe alınacak olanların CV'lerini öncelikle CHP il başkanlığının değerlendirdiği söyleniyor. Ortaya çıkan belge şaşırttı. Canan Kaftancıoğlu'ndan izahat geldi

İşten çıkarmalarla gündeme gelen İBB bu kez de işe alımlarda 'liyakat' yerine 'partizanlık' ithamlarına maruz kalıyor. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, CHP İstanbul il başkanlığının ilçe teşkilatlarına yönelik yayınladığı bir yazışmayı ifşa etti.

Yazışmada, CHP ilçe teşkilatlarına yapılan iş başvurularının İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi, ilçe başkanlıklarının referans olacağı kişilerin CV dosyalarının ise CHP İstanbul il merkezine iletilmesi isteniyor.

İşte o yazışma:

Korkmaz Karaca : Hani partizanlık olmayacaktı



Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca belgeyi twitter hesabından yayınlayıp Ekrem İmamoğlu'na şu soruyu yöneltti:



-İşe alımlarda ,partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey. Bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız varmı ? CHP İL Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV’ler neden İL Örgütünde toplanıyor ? Bir cevabınız varmı? @ekrem_imamoglu

Canan Kaftancıoğlu'ndan iddialara yanıt



CHP İstanbul il Başkanı Kaftancıoğlu, bu iddialara yanıt verdi. Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Ben ilçe başkanlıklarımıza talimat verdim. Bizim ilçe ve il başkanlıklarımız iş ve işçi bulma kurumu değildir. Asla ve asla buralardan iş başvurusu yapmayacaksınız. Ve gelenleri büyükşehir yakında ya açıklayacaktır, ya açıklamıştır. İşe alım olacaksa, nasıl alacağını şeffaf bir şekilde tarifleyecektir. Gelenleri oraya gönderin. İlçe başkanlıklarında kuyruklar azalsa bile ben bir şekilde yine de CV'mi buraya bırakayım diyen insanlar olmuş. Biz iki gün önce İstanbul hikayesinin başarıyla tamamlanmasına vesile olan ekibimizle buluştuğumuzda ilçe başkanlarımız, “Başkanım biz sizin dediğiniz gibi vatandaşlara bunu söylüyoruz ama mümkün değil bize CV’ler bırakılıyor. Biz bunları ne yapacağız.” dedi. Bunun üzerine bende örgütümüze başkanlarımıza o yazıda da o var. Ben o gelen herkese Büyükşehir’e başvurmaları gerektiğini söyleyin dedim. Elinizdeki CV’leri de bakın kimdir, nedir bunlar vatandaş. Partili falan değil. Vereceksiniz referans denilen şeyi ben Büyükşehir’e götüreceğim. Ama nedir Büyükşehir’e başvurusunu yapmış kişiler. Vatandaş bırakmış. Büyükşehir bunları alır. Bunu içinde AK Parti’li, MHP’li, CHP’lisi de vardır bilmiyorum. Onları alır ve ona göre kurallarını yerine getirir.”