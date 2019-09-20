Hızla yayılıyor başı da ABD çekiyor! İHA ve SİHA kullanan ülkeler
Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın en büyük petrol tesislerine düzenlenen saldırıda da Husiler tarafından kullanıldığı söylenen İHA ve SİHA'ların kullanımı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Güçlü ülkelerin savunma sanayileri silahlı ya da silahsız insansız hava araçlarında önemli bir gelişme kat ederken, kimi ülkeler de üretici olan yerlerden bu İHA ve SİHA'ları satın alıyor. Her geçen gün üretimi artan bu araçların kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşıyor.
Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı iddia ediliyor. Bu iddialar hem ABD hem de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından dile getiriliyor.
Silahlı ya da silahsız İHA'ların saldırı amaçlı kullanımında son yıllarda önemli bir artış görülüyor ve bu artışın ciddi bir kısmı da Orta Doğu'dan kaynaklanıyor. Orta Doğu'da hangi ülkeler İHA kullanıyor?
SİHA'yı ortaya çıkaran ilk ülke, tahmin edebileceğiniz gibi ABD. (Ekim 2001'de, ABD'nin Afganistan işgalinin ilk gecesinde bir Taliban konvoyuna karşı kullanıldı) İsrail ve ABD'nin önderlik ettiği bir alan olan SİHA'lar, gün geçtikçe yaygınlaştı. Daha sonra ise Çin üretime başladı.