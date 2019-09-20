Bursa'da gazinin dövülmesine ilişkin davada 2 kişi tahliye edildi

"Engelli olduğunu bilmiyordum"

Duruşmada söz alan sanıklardan Ö.Ş., "Ben kafede çalışırken bir adam ayaklarını sandalyenin üzerine uzattı. Ben de ona 'Ayaklarını kaldırır mısın, sandalyeyi sileceğim' dedim. Bunun üzerine adam bana 'Sen git, başkanın gelsin' dedi. Daha sonra kalktı ve küfür ede ede kafeden ayrıldı. Kafeden çıktıktan sonra da küfür etmeye devam ediyordu. Ben de ona, 'Sen bana mı küfür ediyorsun' diye sordum. Yanına gittim bana yumruk attı. İkimiz de yere düştük, aramızda boğuşma yaşandı. Engelli olduğunu bilmiyordum. Kavga etmeye başladık. Sonra da polisler geldi. Yaşananlardan dolayı üzgünüm" dedi.