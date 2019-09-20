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PUBG Mobile Lite Golden Woods harita güncellemesi geldi işte son değişiklikler

Son yılların en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG Mobile Lite’ın 0.14.1 güncellemesi büyük değişikliklerle geldi. İşte güncelleme ile birlikte gelen yenilikler.

PUBG güncellemesinin gerçekleştirileceği bölgelerdeki Mobil oyuncular, artık mobil battle royale fenomeni olan PUBG MOBILE’ın daha hafif ve hızlı sürümü olan PUBG MOBILE LITE’ın yeni haritası Golden Woods’ta yepyeni mücadelelere girebilecek.

Golden Woods haritası, oyunculara rekabetçi bir savaş alanı yaratıyor. Çalılık araziler, yağma için uygun küçük kasabalar sunan dar bir harita. Yeni Golden Woods haritasına ek olarak, PUBG MOBILE LITE 0.14.1 güncellemesi şunları içeriyor:

Yeni sezon – Yeni ve seviye düzenine göre ayarlanmış sezon, yeni ödüllerle geliyor ve 1 Ekim’de başlıyor.

Başarı sistemi – Görevler menüsündeki yeni mücadeleler oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini teste tabi tutmasını sağlıyor.

Unvan sistemi – Oyuncular, başarı kazanıp tecrübelerini artırdıkça yükselen seviyelerine yaraşır ödüller alıyor.

Yeni Arcade modu – Oyuncuların RPG-7 ile savaşabilecekleri özel bir savaş modu.

Güçlü teçhizatlar – PP-19 hafif makineli tüfek; QBZ ve QBU DMR tüfeklerini kullanmak artık mümkün.

Hızlı taşıtlar – Klasik PUBG aracı olan 4 tekerlekli UAZ, artık PUBG LITE için de kullanılabilir durumda.

PUBG MOBILE LITE’ın öne çıkan bazı özellikleri

Keyifli oyun deneyimi – PUBG MOBILE LITE, klasik versiyonunun sunduğu taktiksel turnuva imkanını mobil cihazlarda akıcı ve kararlı bir oyun deneyimiyle sunuyor.

Detay iyileştirme – Karakterler ve harita detayları başta olmak üzere daha iyi bir görsel deneyim için geliştirildi.

RPG ve yeni teçhizatlar – Oyuncular artık RPG’nin ve yeni teçhizatların tadına bakabilir.

Savaş geliştirmeleri – PUBG MOBILE LITE, nişan alma yardımı ve hareket ederken iyileşme özelliklerini daha fazla cihazda etkinleştirirken, klasik deneyimi koruyor.

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