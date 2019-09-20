Leyla Aydemir davasında mahkeme başkanı babaya kızdı! Ciddiyetsiz adam

Tutuksuz yargılanan amca Musa Aydemir, ifadesinde Leyla'nın en çok sevdiği yeğeni olduğunu söyledi. Olay günü Leyla'yı tarlaya götürdüğünü anlatan Musa Aydemir, "Tarlada fotoğraflarını ve videosunu çektim. Daha sonra evin gönüne getirip bıraktım. 18 gün boyunca jandarma ve emniyetle birlikte ben de aradım. Günde 3- 4 saat uyudum. Arama yaptığım zamanlarda da camideydim. Jandarmadan bile daha çok ben aradım. Burada olduğum için çok üzgünüm. Video ve fotoğraflarını çektiğim için medya çok üzerime geldi" dedi.