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Leyla Aydemir davasında mahkeme başkanı babaya kızdı!

AĞRI 'da Leyla Aydemir'in geçen yıl kaybolduktan sonra ölü bulunan küçük kızın ailesinin dün avukatlarının bürosuna giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Leyla'nın anne ve babası susma hakkını kullandı. Babanın konuşmaları ise hakimin tepkisini çekti.

Tutuksuz yargılanan amca Musa Aydemir, ifadesinde Leyla'nın en çok sevdiği yeğeni olduğunu söyledi. Olay günü Leyla'yı tarlaya götürdüğünü anlatan Musa Aydemir, "Tarlada fotoğraflarını ve videosunu çektim. Daha sonra evin gönüne getirip bıraktım. 18 gün boyunca jandarma ve emniyetle birlikte ben de aradım. Günde 3- 4 saat uyudum. Arama yaptığım zamanlarda da camideydim. Jandarmadan bile daha çok ben aradım. Burada olduğum için çok üzgünüm. Video ve fotoğraflarını çektiğim için medya çok üzerime geldi" dedi.

Sanık Ayşe Artan, Leyla'yı hiç görmediğini, olay günü eşinin sıva yapmak için köye çağrıldığını söyleyerek, ifadesinde şunları anlattı: "Kardeşim Mehmet Ali Musa ile birlikte hamura bir hocayı almak için geleceklerini söylediler. Geldi hocayı ve kocamı aldı gittiler. Tutuklu kardeşimi 'Mehmet Ali Aydemir'i evinde sakladın' dediler ama kardeşim benim evime hiç gelmedi.

Ben taziyede en çok çalışan kişiydim

Ben o sırada 3 Temmuz'da doğum yaptım taziyeye dahi gidemedim. Mehmet çocuğu benim evime getirdi dedikoduları asılsızdır. Çocuğun kaybolduğu gün annesi benim evimin önünden geçerken 'Çocuğum kayboldu' dedi ve annesi ile aramaya başladık. Çocuğu bulamayınca hayvanlarıma bakmaya gittim. Taziye evinin yanında benim evim. Ben taziyede en çok çalışan kişiydim. Biz Leyla'nın annesini Doğubayazıt'a hocaya götürdük."

Ben o sırada 3 Temmuz'da doğum yaptım taziyeye dahi gidemedim. Mehmet çocuğu benim evime getirdi dedikoduları asılsızdır. Çocuğun kaybolduğu gün annesi benim evimin önünden geçerken 'Çocuğum kayboldu' dedi ve annesi ile aramaya başladık. Çocuğu bulamayınca hayvanlarıma bakmaya gittim. Taziye evinin yanında benim evim. Ben taziyede en çok çalışan kişiydim. Biz Leyla'nın annesini Doğubayazıt'a hocaya götürdük."

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