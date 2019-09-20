Şov yapmak isterken kafasını yılana böyle kaptırdı

Nerede çekilidiği belli olmayan görüntülerde bir adam, videoda elindeki dev bir yılanla görülüyor. Yılanı yüzüne yaklaştıran ve ardından üfleyen adam, ısırılmaktan son anda kurtuluyor.Bu tehlikeli oyunu, defalarca tekrarlayan adam, sonunda kızgın yılana yakalanıyor. Yılan adamın kafasından ısırırken, acıyla ne yapacağını şaşıran adam dev sürüngenin dişlerinden kurtulmaya çalışıyor. O anlar ise amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi. Görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce kez tıklandı.