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Oscar adayı Türk filmi 'Bağlılık Aslı' fragmanı

2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" filmi 20 Eylül'de vizyona girdi. Peki Bağlılık Aslı filmi hakkında bilmeniz gerekenler neler?

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olan 'Bağlılık Aslı' filmi, 'Yabancı Dilde Oscar aday adayı' olarak belirlendi. Oscar adayları, Akademi üyelerinin oylarıyla 13 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Ödüller 9 Şubat 2020'de verilecek.

Peki Bağlılık Aslı filminin konusu nedir?

Bağlılık Aslı, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. 

Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise yeniden işe başlamak için gün sayar. İşe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz.

Bu sırada hayatındaki birçok sorunla boğuşan genç kadın, uzun araştırmaların ardından, kendisi gibi bir bebeği olan Gülnihal adında bir bakıcı bulur.  Gülnihal'in bebeğine bakması için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın kaçtığı gerçeklerle yüzleşmesine neden olur.

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