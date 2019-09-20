E-5'te yağmur kazası: 6 araç birbirine girdi

İstanbul’da günler öncesinden beklenen yağmur başladı. Yağmurun başladığı ilk dakikalarda hafif yağış nedeniyle yollarda kayganlaşma meydana geldi. E-5 karayolu üzerinde seyreden bir otomobilin kontrolden çıkarak kendi etrafında dönmeye başlaması sonucu, toplam 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken olay yerine gelen trafik polisi güvenlik önlemleri aldı. Kazanın yaşandığı noktadan başlamak üzere E-5 karayolu Ankara gidiş istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Beyaz araç frene basıp önümüze dönünce, hepimiz birbirimize çarptık. Normal trafik akışı 50-60 kilometre hızındaydı. 6 araç karıştı. Ama çok şükür yaralanan yok” diye konuştu.