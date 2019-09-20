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Ayaklarından vurulan hırsızlık zanlısının yakınları iş yerini bastı

Esenyurt’ta fabrikaya hırsızlık için giren bir şahıs, iş yeri sahibi tarafından ayaklarından vuruldu. Bunun üzerine hırsızlık zanlısının yakınları ellerinde demir sopalar ile iş yerini bastı.

Olay, Esunyurt Akcaburgaz Mahallesi 3120. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada yaşandı. Sabah iş yerine gelen fabrika sahibi içeride hırsızlık zanlısı ile karşılaştı. İş yeri sahibi ile hırsızlık zanlısı arasında önce arbede yaşandı. Bir süre sonra yanında bulunan silahı çıkaran iş yeri sahibi hırsızlık zanlısını ayaklarından vurdu. Hırsızlık zanlısı 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan zanlının haber vermesi üzerine yakınları ellerinde bulunan demir sopalar ile iş yerini bastı. Bunun üzerine iş yeri önünde iş yeri sahibi ile hırsızlık zanlısının yakınları arasında arbede yaşandı. Olaylara polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri iş yeri sahibini ve diğer birkaç kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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