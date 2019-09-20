İNTERNETHABER TV

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkıyor mu? Kimler yararlanacak

EYT nedir? EYT 'lilerin sorunları ve istekleri nelerdir? Nasıl bir uzlaşı bu sorunu çözer?Merak ettiğimiz bu soruları İnternethaber mikrofonu aracılığı ile EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'a ilettik.

İnternet Haber

EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı. Nihayet EYT'liler için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir formül üretilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İşte EYT yasasının son durumu, kimlerin yararlanacağına ilişkin son bilgiler:

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 7 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Elektronik sigara ölümleri başladı! ABD'de arka arkaya 8 kişi öldü
Tüketici güven endeksi gerileyerek 55,8 oldu
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı yerine gelen isim
Abdullah Avcı: Beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
Fatih Terim'den Ali Koç kararı! Bakın nasıl cevap verecek
Sektördeki durgunluk! Tekfen Holding iki şirketini birleştirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünal Karaman: Üretken oyuncularımızı kaybettik
Ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Can Yaman'la ayrıldığı konuşulan Demet Özdemir'den aşk açıklaması!
Pakistan’da canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı
Bilim insanları 7500 yıl önceki yaşamış Anadolu kadının yüzünü modelledi
Eda Ece set arasında aşkına koştu Yasak Elma'nın Yıldız'ının öpüşmesi olaydı
ABD'de polisten meslektaşına güldüren yılan şakası
Muğla'daki hayalet köyün sırrı şaşırttı 62 yıldır kimseler yaşamıyor