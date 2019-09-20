Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkıyor mu? Kimler yararlanacak

EYT'liler erken yaşta emeklilik yasasının çıkması için taleplerini yüksek sesle dile getiriyor ve seçim öncesinde de siyaset gündemine taşımışlardı. Nihayet EYT'liler için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir formül üretilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İşte EYT yasasının son durumu, kimlerin yararlanacağına ilişkin son bilgiler: