Pakistan’da canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı

Pakistan’da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas’ın sandalyesi kırıldı. Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı. Barlas’ın yere yığıldığını gören sunucunun yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.