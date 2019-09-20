DÜNYA

Pakistan’da canlı yayında yorumcunun sandalyesi kırıldı

Pakistan'da yayın yapan GTV'deki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas'ın sandalyesi kırıldı.

Pakistan’da bir TV kanalındaki canlı yayın sırasında söz hakkı kendisine gelen gazeteci Mazhar Barlas’ın sandalyesi kırıldı. Gazeteci, tam yoruma başladığı sırada meydana gelen olay ile yere yığıldı. Barlas’ın yere yığıldığını gören sunucunun yüz hareketleri ise sosyal medyada espri konusu olarak, çok sayıda yorum aldı.

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