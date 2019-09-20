DÜNYA

ABD'de polisten meslektaşına güldüren yılan şakası

ABD'de bir polis memuru görev aracındaki meslektaşına oyuncak bir yılanla yaptığı şaka izleyenleri güldürdü.

ABD'de polis memuru başka bir araçta oturmakta olan meslektaşının yanına yaklaştı ve elindeki oyuncak yılanı ona doğru uzattı. Yılanı gerçek sanan polis ise önce bir çığlık attı ardından yılanın oyuncak olduğu anlayınca gülmeye başladı. Polisin büyük korku yaşadığı o anları ise araç içindeki polis memuru tarafından saniye saniye kaydetti. İşte o anlar...

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