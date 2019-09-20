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Adana’da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi birbirine kattı!

Adana’nın Seyhan ilçesi Dumlupınar mahallesinde yaşanan son dakika olayı mahalleyi birbirine kattı. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheliye ait olduğunu düşündüğü eve zarar vermek istedi.

Adana'da yaşanan son dakika olayı mahalleyi birbirine kattı. 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheli ait olduğu düşünülen eve zarar vermek istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önledi.

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