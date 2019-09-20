Adana’da 11 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası mahalleyi birbirine kattı!

Adana'da yaşanan son dakika olayı mahalleyi birbirine kattı. 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, şüpheli ait olduğu düşünülen eve zarar vermek istedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri grubun saldırı girişimini önledi.