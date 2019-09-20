Hande Kazanova 23-29 Eylül haftası burç yorumları

Astrolog Hande Kazanova bu hafta da Şeyda Odabaş ile CevaplaTv'de sizler için buluştu ve 23-29 Eylül 2019 haftası burç değerlendirmeleri yapıldı. Bakalım koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarını bu hafta neler bekliyor.