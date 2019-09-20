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Bursa'da camın arasında sıkışan güvercini kurtarmak için seferber oldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerinin camından içeri giren güvercin, malzemeler ile cam arasında sıkışarak mahsur kaldı. Yoldan geçen bir kişinin durumu fark etmesiyle kuş kurtarıldı.

Olay Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Akşam saatlerinde camiden çıkan bir vatandaş, iş yerinin içerisinde cam ile eşyaların arasında sıkışan bir güvercin yavrusu olduğunu fark etti. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler dükkanın kapalı olmasından dolayı polisten yardım istedi. Polisin gelmesinin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. İş yeri sahibine ulaşılarak haber verildi. Esnaf haberi alınca vakit kaybetmeden gelip dükkanını açarak, mahsur kalan kuşu sıkıştığı yerden çıkarıp serbest bıraktı. Kuşun kurtarılmasıyla herkes evlerine gitti.

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