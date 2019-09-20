DÜNYA

Kamyonun açık dorsesi tabelalara çarptı

Kuveyt’te sürücüsünün dorsesini açık halde unuttuğu kamyon, trafik tabelalarına çarptı. O anlar arkadan seyreden başka bir aracın yol kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kuveyt’in Abdullah Al Mubarek bölgesindeki otoyolda meydana gelen kazada, kamyonun açık unutulan dorsesi, trafik tabelalarına çarptı. Arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpma anından sonra etrafta toz bulutu oluştuğu ve trafik tabelalarının devrildiği görüldü.

Yerel medya, kamyon sürücüsünün hafif yaralandığını açıkladı.

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