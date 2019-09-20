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Hoca ve kaymakamla bal duasına çıktılar! Arılar kovaladı

VAN'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar ‘bal’ duasına çıktı. Ancak ilçe kaymakamı ve duaya kalılanlar arıların saldırısına uğradı.

Oldukça verimli bir sezon geçiren arıcılar, bugün  'şükür duası' yapmak istedi. Şükür duasına Kaymakam Muhammet Öztabak, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Abdullah Başer, Van Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, Arıcılar Derneği Başkanı Halil Tandoğan ve bazı arıcılar katıldı.

Üzerinde arıcı kıyafeti bulunmayan İlçe Müftüsü Mustafa Kaya, dua okuduğu sırada arıların saldırısı da başladı.Kaymakam Öztabak'ın da aralarında bulunduğu protokol üyeleri sağa sola kaçtı. Protokol üyeleri ve arıcılar, yaklaşık 100 metre kadar uzaklaştı, tören de burada sürdü. Yapılan duanın ardından katılanlara kovanlardan bal çıkarılarak ikram edildi.

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