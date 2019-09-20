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İstanbul’da köstebek polislere operasyon

İstanbul’da geçen hafta 9 gece kulübüne düzenlenen “Erkete” operasyonunun ikinci ayağında 4’ü polis 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerin, konsomatris çalıştıran eğlence merkezlerinden rüşvet aldıkları iddia edilirken, konuyla ilgili 6 polisin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fatih Aksaray'daki bazı gece kulüplerinde konsomatris çalıştırıldığı bilgisi üzerine 6 ay önce çalışma başlatmış, yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı iddiası üzerine 9 mekan sahibi ve yöneticisi takibe alınmıştı.

POLİSLER İÇİN GÖZCÜ KOYMUŞLAR

Şüphelilerin, polis uygulamaları ve baskınlarından korunmak için “Erkete” yöntemi geliştirdiği anlaşıldı. Şüphelilerin polisin toplanma noktalarını belirlediği ve buralara gözcü yerleştirdiği anlaşıldı. Polis hareketliliğinde ise şüphelilerin araçlarla polisleri takip ettiği belirlendi.

KÖSTEBEK POLİSLER

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin bazı polislerden bilgi aldığı anlaşıldı. Polislerin, eğlence mekanlarındaki yöneticilerle irtibat kurduğu ve olası baskınlarda bilgi verdiği anlaşıldı. Kendi arkadaşlarının operasyonlarını baltalayan “Köstebek” polisler belirlenince çalışmalar yoğunlaştırıldı. Şüphelilerle irtibatlı devriye amirliğinde çalışan 5 polis belirlendi. Araştırmalarda şüphelilerin görüştükleri polislere güvenmediği ve onları da takip ettirdiği öne sürüldü.

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