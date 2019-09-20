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Esenyurt'ta hareketli anlar kamerada

ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı.

Olay, Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi 3120. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrika sahibi sabah saatlerinde içeride tanımadığı kişilerle karşılaştı. Şüpheliler ile fabrika sahibi arasında arbede çıktı. Fabrika sahibi şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra ise vurulan kişinin yakınları fabrikaya sopalarla baskın yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Yakalanan 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı. Şüpheliler ve fabrika sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HAREKETLİLİK KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin fabrikaya sopalarla gelmesi ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

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