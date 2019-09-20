Cem Yılmaz Reynmen sorusuna bakın ne cevap verdi

YouTuber olmasının ardından çıkardığı 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları rekorları alt üst eden Reynmen, kendisinin Cem Yılmaz'ın yeğeni olduğunu iddia etmişti. İkilinin ortak bir fotoğrafının bulunması da bu iddiaları güçlendirmişti.

Geçtiğimiz akşam ise Defne Samyeli ile bir mekan çıkışı görüntülenen Yılmaz’a, Reynmen’in muhabirlerle kavga olayı soruldu. Muhabirin “Yeğeniniz Reynmen’le ilgili neler düşünüyorsunuz?” sorusuna “Yeğenim mi?” diyerek şaşıran Yılmaz, öyle bir şey yokmuşçasına tepki verdi.

'Annemin kuzeni' demişti: Sosyal medya fenomeni Reynmen, daha önce “Annemin kuzeni. Annemin dayısının oğlu" diyerek Cem Yılmaz’ın yeğeni olduğu haberlerini doğrulamıştı.