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Sivas’ta otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Sivas’ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Kayseri yolu Karayolları Denetim İstasyonu mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametine ilerlemekte olan sürücüsü belirlenemeyen 58 ABK 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan D.G. , Z.K. ve G.Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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