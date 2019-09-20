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Güney Kore seri katilin kimliğini 30 yıl sonra tespit etti

Güney Kore'de filmlere konu olan seri katilin kimliği 30 yıl sonra tespit edilebildi. Ancak zaman aşımı nedeniyle zanlıya dava açılamayacak.

Yıllar süren araştırma sonucunda Güney Kore polisi ülkenin 'en meşhur' seri cinayet davalarından birinde şüphelinin kimliğini saptadı.

1986 ve 1991 yılları arasında başkent Seul'un güneyinde 10 kadını öldüren seri katili bulmak için rekor sayıda polis memuru görevlendirilmişti. Geçtiğimiz günlerde 2 kadın kurbanın üzerinden alınan DNA örneklerini son adli teknikleri kullanarak inceleyen polis, cinayet ve cinsel taciz suçlarından halihazırda cezaevinde olan Lee Chun-Jae'nın DNA'sına ulaştı.

56 yaşındaki zanlının suçlamaları reddettiği ve 25 yıllık zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle dava açılamayacağı belirtiliyor. Zanlının daha önce işlediği suçlardan müebbet hapis cezası aldığı belirtildi.

Yıllarca çözülemeyen dava Güney Kore'de 2003 yapımı 'cinayet günlüğü' adlı filme konu olmuştu.

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