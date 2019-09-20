1987'de kurulmuştu! Türkiye’nin en büyük şehir gazetesi kapanıyor

BURSA 'da ünlü iş insanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu, Türkiye'nin en büyük şehir gazetesi Olay Medya'nın 30 Eylül tarihinde yayın hayatına son vereceği öğrenildi.

Olay Gazetesi’nin tüm birimlerinin kapatacağı bilgisi Bursa’da şok etkisi yarattı. Gazetenin kapanma gerekçesi olarak; kağıt gazetelerin ömrünü tamamlaması ve ekonomik sıkıntıların olduğu öne sürülüyor.



Cavit Çağlar’ın gazete yönetimiyle İstanbul’da bir toplantı yaparak, "Arkadaşlar buraya kadar, ay sonu yayın hayatına son veriyoruz. Üzgünüm” dediği öğrenildi.



Olay Medya Grubu, Nergis Holding, tarafından kurulan ve Olay Medya Center tesislerindeki Olay gazetesi, Olay TV, Olay FM, Olay Trend, markalarını barındıran şirket. Sahibi eski bakanlardan Cavit Çağlar’dır. Çağlar’ın ilk olarak Olay Gazetesi’nin 1987’de kurulmasıyla başlayan medya yatırımları Olay TV’nin 1994’te açılmasıyla devam etmişti.