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ADA'dan çarpıcı yeni parti anketi! Ali Babacan mı Ahmet Davutoğlu mu hangisinin oyu fazla

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiler ile ilgili ADA Araştırma'dan anket geldi. Vatandaşa yeni parti kurulması durumunda kime oy verecekleri soruldu. Sonuçlar dikkat çekici.

Türkiye siyasi gündeminin en önemli başlıklarından birisi haline gelen ve çok kısa bir süre kurulacakları görülen yeni parti çalışmaları ile ilgili anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya başladı.

Ünlü anket şirketi Araştırma Değerlendirme Analiz (ADA), Türkiye Gündem Araştırması adı verdiği bir anket yayımladı. 

Ankete katılan kişilere, yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dair sorular soruldu.

Babacan önde

Ankete katılanların yüzde 10'u yeni parti kurulması durumunda Ali Babacan'a, yüzde 7.3'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 9.5'i de Muharrem İnce'ye oy verebileceğini söylemesi dikkat çekti. 

19-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında 18 yaş üzeri 1721 kişi ile görüşüldü.

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