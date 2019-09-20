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Selahattin Demirtaş hakkında bir soruşturma daha!

HDP'nin önceki dönem Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Demirtaş'ın AİHM'deki duruşmasından iki gün sonra savcılık, Demirtaş hakkında aynı davadan ayrı bir soruşturma başlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 26 Ağır Ceza Mahkemesi'nin Demirtaş’la ilgili mahsupluk başvurusuyla ilgili karar verdiğini belirterek, savcılığın Demirtaş'la ilgili ayrı bir soruşturma açtığını duyurdu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davasında verilen tahliye kararının ardından tutuklu bulunduğu sürenin mahsup edilerek serbest bırakılması beklenen Demirtaş hakkında yargıdan yeni bir hamle geldi. Ankara Savcılığı, Demirtaş hakkında ayrı bir soruşturma başlatarak tutuklama kararı istedi.

Sezgin Tanrıkulu Twitter'dan duyurdu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı açıklamada "26. ACM mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi" dedi.

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