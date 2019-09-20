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Rusya İran bankalarıyla iş birliğine devam edecek

Anadolu Ajansı

Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Direktörü Zamir Kabulov, ABD'nin İran ulusal bankasına yönelik yaptırımlarını 'gayrimeşru' şeklinde niteleyerek, "Yaptırımlar, Rusya'nın tutumunu değiştirmeyecek. Tahran ile bankacılık sektöründe iş birliğine devam edeceğiz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İkinci Asya Dairesi Direktörü Zamir Kabulov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarına yönelik açıklamasını Rus haber ajansı RİA Novosti'ye değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın yaklaşımında bir değişiklik olmayacağını vurgulayan Kabulov, "Bu yaptırımları gayrimeşru olarak değerlendiriyoruz, tutumumuz değişmeyecek. Tahran ile bankacılık sektöründe iş birliğine planladığımız gibi devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

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