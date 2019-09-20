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Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Anadolu Ajansı

Alman bankası, yeni stratejik plan ve yeniden yapılanma çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkarmayı ve Polonya MBank'taki çoğunluk hissesini satışının planlandığını duyurdu.

Almanya'nın en büyük ikinci bankası Commerzbank'ın yeni stratejik planı çerçevesinde yaklaşık 4 bin 300 kişiyi işten çıkaracağı ve Polonya’da bulunan MBank'taki çoğunluk hissesinin satışını planlandığı bildirildi.

Bankanın geleceğe yönelik değerlendirmelerin yer aldığı strateji raporuna göre, Commerzbank, 4 bin 300 kişinin işine son vermeyi ve stratejik alanlarda 2 bin istihdam oluşturmayı planlıyor.

Commerzbank, Polonya’daki MBank'ta bulunan çoğunluk hissesinin satışını da planlarken, orta vadede masrafları azaltarak önemli ölçüde tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Alman bankası, yeni strateji raporunda yer alan işten çıkarma gibi önlemlerin taslak olduğunu, herhangi bir kesin karar verilmediğini ve bankanın 25-26 Eylül'de yapılacak Denetim Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını belirtti.

Banka, 200 şubesini kapatarak, şube sayısını da 800’e düşürmeyi planlıyor.

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